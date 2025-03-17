烏克蘭悲劇是西方國際秩序的必然結果

俄羅斯庫爾斯克地區重鎮蘇賈已被俄軍收復。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，烏克蘭被美國拋棄、總統澤連斯基還在全球矚目之下，被特朗普和萬斯輪番赤裸裸地羞辱，震驚了世界。



烏克蘭的悲劇，雖然有各方面的內外原因，但根本上講還是當下國際秩序的必然結果：即大國出於自己的利益任意干預小國命運。僅以冷戰後來看，先有南斯拉夫被肢解，再有阿富汗、伊拉克、利比亞被推翻，直到今天的烏克蘭。這其中前四個都是西方和北約所為。只不過西方有話語權，可以合理化和正當性自己的行為，俄羅斯儘管用西方同樣的方式以及以同樣的話語體系為自己辯護，但由於沒有話語權而無法達到同樣的效果。



被西方和北約干預過的國家中，和烏克蘭最為類似的是南斯拉夫。



第一，兩者長期是西方的盟國，但最終都被西方拋棄。



早在二戰結束後不久，美國政府就向南斯拉夫提供大量的經濟和軍事援助以及貸款。1949年南斯拉夫不顧蘇聯的反對，在美國支持下成功地申請了聯合國安理會的席位。1951年美國還把南斯拉夫納入共同防禦援助計劃。這是美國二戰後第一個援外法案，後來還和馬歇爾計劃合併。因為在美國看來，南斯拉夫是對抗蘇聯和影響東歐社會主義國家的顛覆模式。



失去利用價值即被拋棄



可以說冷戰時美南的情誼是今天的烏克蘭所不能比的。但儘管如此，冷戰結束後，南斯拉夫地緣價值喪失便被西方拋棄。1991年蘇聯解體，同年斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑等尋求獨立。西方不僅迅速承認，還以武力干預南斯拉夫維護國家主權完整的行動，最終導致其解體。



第二，南斯拉夫的地緣環境和烏克蘭相似：有強大的對手環伺，盟友卻相距甚遠。冒犯後便舉國受難。