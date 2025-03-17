從黎智英到劉珈汶　美西方丟棄的亂港分子

美國總統特朗普在會議中發表講話。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，近日美國、英國、加拿大等國常駐聯合國機構的官員會見黎智英家屬及所謂“國際法律團隊”等人，再度拿黎智英案大做文章。但另一方面，美國卻宣告凍結資助美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台等反華平台；英國也因為財困而停止對眾多在英亂港組織撥款。這令原本為黎智英撐腰的義正辭嚴，一瞬間就變成了一場可笑和虛偽的鬧劇。在美西方心目中，亂港分子的地位已由昔日不可一世的傳媒老板，成為一個添煩添亂的西方“負資產”。



連“美國之音”都死期將至



黎智英所謂“國際律師團隊”其中兩名成員上周在聯合國人權理事會上呼籲釋放黎智英，雖說言辭還是那麼千篇一律，但好歹還舉著“民主、自由”的旗號。豈料幾乎同一時間，美英等國便立馬露出了馬腳。



先是由羅冠聰牽頭成立在英亂港組織“香港協會”，因為英國政府“收水喉”而決定解散，而由另一亂港分子鄭文傑創立的“英國港僑協會”，也因為同一原因而用盡資金，需要依賴私人捐款度日。



在美國，特朗普和馬斯克的“炒人”行動未見停止，火頭甚至爬到美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台等多間受美國資助的反華媒體身上。數百名相關員工在周末時收到公司電郵，指他們被禁止進入辦公室，而且須上交記者證、辦公室設備等，連公司也進入停擺狀態。



不管美西方之前嘴上怎麼說關心香港、支持“抗爭”，但事實擺在眼前，沒有錢，這些反華組織和相關資源就是第一個被終止資助的對象。“民主、自由”重要，但也不及政府的財政重要。更何況，現在美英等國也確實說不上經濟富裕，特朗普“無差別”對盟友發動關稅戰，對美國而言算是斂財手段，但對歐洲的盟友來說，便是在經濟不景之下雪上加霜，這種時候還有誰會理那些亂港分子不切實際的訴求？就在昨日，被香港國安處通緝的“港獨”分子劉珈汶，稱遭到英國警方歧視，容許白人過馬路，卻又把劉珈汶等人封鎖在一個既定區域。從這已可見英國政府對亂港分子的態度。說白一點，現在的海外亂港分子對當地政府而言，不過是單純的麻煩製造器。