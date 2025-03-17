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韓國一架軍用無人機同直升機相撞
http://www.CRNTT.com   2025-03-17 14:56:29


　　中評社北京3月17日電／據央視新聞報導，當地時間3月17日，總台記者獲悉，當天13時左右，韓國京畿道楊州市一軍用機場發生無人機同直升機相撞事故，事故沒有造成人員傷亡。

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