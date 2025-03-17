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成都：非遺展演周末進公園
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2025-03-17 18:47:39
3月15日，在四川省成都市青白江區城廂鎮家珍公園，成都市非遺項目皮影戲代表性傳承人周軍為市民表演皮影戲。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月17日電／據新華社報導，為做好各級非遺項目的傳承與保護，家珍公園每個周末都會邀請非遺傳承人現場展演非遺項目，並與市民交流互動。
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