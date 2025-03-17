美內政部削弱百年環境法　影響鳥類生態

中評社北京3月17日電／據大公網報導，據《華盛頓郵報》報導：美媒近日援引內政部備忘錄顯示，內政部暫停了一系列拜登政府發布的法律意見，其中包括要求對因油氣鑽探、風能發電、采礦或建築施工等活動意外導致鳥類死亡的企業追究責任的司法解釋。



報導稱，暫停這一意見改變了政府對《候鳥條約法》的解讀，該法禁止任何人在沒有許可證的情況下殺害、捕捉或運輸受保護的候鳥物種。《候鳥條約法》於1918年通過，是具有超過百年歷史的美國最古老的環境法之一。此前美國電力公司“ESI Energy”的風力發電機在2012年至2022年十年間至少絞殺了150只老鷹，2022年被判賠款800萬美元，還需投入2700萬美元改善設備，減少老鷹傷亡。



美媒指出，內政部此舉無疑是為石油和天然氣行業獲益。環保人士警告說，由於氣候變化和人類侵占鳥類栖息地，鳥類數量已經在急劇下降。環保組織生物多樣性中心律師祖阿爾多表示，內政部此舉將影響候鳥生態。



美國總統特朗普上任首日便迅速簽署多項行政命令，包含推動石油開採、天然氣開採、伐木與采礦等資源開發。由特朗普提名的美國新任內政部長伯格姆是石油公司高管，也大力支持開發石油和天然氣。氣候分析網站Carbon Brief此前發布的一項研究指出，特朗普可能出台的化石燃料政策將導致美國溫室氣體排放量增加40億噸。