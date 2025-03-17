龍卷風沙塵暴襲全美多州　至少35死

中評社北京3月17日電／據大公網報導，當地時間14日晚間起，龍卷風、沙塵暴等惡劣天氣持續襲擊美國中部和南部多地。截至16日，極端天氣已造成全美至少35人死亡，數十人受傷，死亡人數可能繼續攀升。風暴天氣還引發山火，俄克拉何馬州報告逾130起山火，州內12個縣進入緊急狀態。美國國家氣象局預報中心表示，此次惡劣天氣的威脅仍未消退，風暴系統持續向美國東部推進，新的一周預計將出現更多的冬季風暴。



據美媒報導，當地時間14日至16日早晨之間，全美共發布276次龍卷風警報，其中15日當天就發布了至少163次警報，創下去年4月以來單日最高紀錄。自14日晚起，各地累計報告了700多起強風暴事件，此次極端天氣據報影響了美國超過1億人口居住的地區。根據PowerOutage.US的數據，截至當地時間16日早上8點半，全美至少有25萬戶家庭和企業停電。



據CNN報導，截至16日上午，惡劣天氣已經造成全美多州至少35人死亡，數十人受傷，多州進入緊急狀態。亞拉巴馬州中部發生多場龍卷風，至少有3人喪生，包括一名82歲的老婦人。該州部分地區遭到重創，強風摧毀房屋、夷平學校，摧毀供電設施，甚至掀翻大型貨櫃車。



密蘇裡州災情最為嚴重，當地在14日晚遭到多股龍卷風吹襲，造成12人死亡。密蘇裡州州長辦公室15日說，襲擊該州的龍卷風可能多達19場，還引發林火，造成大面積財產損失。



在堪薩斯州，超過55輛汽車在高速公路上因沙塵暴而發生連續撞車事故，造成至少8人死亡。在阿肯色州，暴風雨一夜之間造成3人死亡，近30人受傷。得州有4人死亡，其中3人在沙塵暴引發的一宗估計涉及38輛車的交通事故中喪生。密西西比州警方說，該州15日至少3人在龍卷風襲擊中死亡。



風暴天氣還在美國多個州引發約150起山火，多個城鎮發布強制疏散令。據俄克拉何馬州應急管理部稱，該州正在應對橫跨44個縣的逾130場山火，全州有近300棟房屋遭毀，州內12個縣進入緊急狀態，當局向部分社區發出疏散令。