員工休假資金中斷　自由亞洲電台停擺

特朗普政府叫停對美國之音等媒體的撥款。圖為美國之音位於華盛頓的辦公樓。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，綜合BBC、路透社報導：美國總統特朗普14日下令削減美國國際媒體署規模。15日起，美國國際媒體署下屬的美國之音（VOA）1300多名員工被迫“行政休假”。與此同時，美國國際媒體署中止向自由歐洲電台（RFE）及自由亞洲電台（RFA）撥款。



BBC於16日報導稱，數百名美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台等媒體的工作人員周末收到公司電郵，通知他們被禁止進入辦公室，且必須上交記者證和辦公設備等，公司隨之進入停擺狀態。美國之音電台負責人阿布拉莫維茨15日表示，他和手下全部1300多名記者、制片人和助理幾乎都被迫開始“行政休假”，電台運轉陷入癱瘓。根據聽眾反映，美國之音的一些地方語言廣播電台已停止播報新聞，轉而播放音樂來填補播出時間。



美國之音等媒體長期以來被視為美國政府對外宣傳的“喉舌”，但特朗普及其親信馬斯克等人批評這些媒體浪費納稅人的錢。這些媒體將於何時、以何種形式結束運營尚不清楚。自由亞洲電台一名員工表示，自特朗普重返白宮，她就“預感不妙”，並開始著手找新工作。自由亞洲電台負責人方貝16日給員工發電郵，呼籲他們在下一個工作日正常到崗，並表示將挑戰白宮關於停止撥款的“短視決定”。