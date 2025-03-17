北都可成“特區中的特區”提速發展

中評社北京3月17日電／據大公網報導，科技創新是提升綜合國力的關鍵支撐，國家“十四五”規劃提出支持香港建設國際創新科技中心。作為香港創科發展的旗艦項目，“北創科”北部都會區的發展速度備受社會各界關注。



全國人大常委會委員、立法會議員李慧琼昨日出席一個電視節目表示，北都可以成為“特區中的特區”，以特別的審批流程加快發展速度，期待今年有突破性的舉措。立法會議員洪雯接受訪問時也認為，北都發展“非常慢”，反映香港的建築標準規範和審批體系亟需改革。



李慧琼昨天在一個電視節目表示，北部都會區，尤其是河套創科香港園區硬件發展慢，可考慮新方法加快。她說，北都可以成為“特區中的特區”，賦予特別的審批流程。例如鐵路原本是要十年後才建好，或者三年後才招標完成，但在北都或者河套區，這些有迫切需要的地區，一年內就完成整個流程。



園區兩制差異 有利兩地分工



目前河套港深兩個園區實行兩種制度，有聲音認為，可以完全採用香港一套以加快發展。李慧琼認為，只需便利兩地人員、物流、資金，以至生物樣本等流動便可，兩制差異反而有利兩地分工，期待今年有突破性舉措。



洪雯對《大公報》表示，從2021年提出北部都會區的概念，到今時今日整個北都“沒有一條公路建成，沒有一條鐵路開通”，發展“非常慢”。她指出，河套香港園區今年年底會有三棟樓落成，一棟宿舍、兩棟實驗室，以此速度要按照之前的規劃全部建完，可能需時超過20年。