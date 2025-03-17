記者觀察：俄羅斯共享經濟加速釋放發展潛力

中評社北京3月17日電／據新華社報導，近年來，俄羅斯共享經濟市場發展迅猛。可以預料，隨著政策環境不斷優化、數字平台進一步發展，俄羅斯共享經濟未來幾年將持續增長並融入更多人的日常生活中。



共享經濟加速釋放潛力



得益於政府政策支持、移動支付和數字平台發展等，俄羅斯共享經濟市場近年來蓬勃發展。



獨立機構分析報告顯示，2017年以來，俄羅斯共享經濟市場的規模逐年增長，2020年共享經濟市場交易額首次突破1萬億盧布（100盧布約合8.3元人民幣），年增長率為39%。



俄羅斯共享經濟當前形成三大主要市場：個人對個人物品交易、自由職業者在網絡平台提供服務以及汽車共享。



市場分析機構Smart Ranking預測，2024年俄羅斯共享經濟主要領域收入達到924億盧布，同比增長31%。其中大部分收入來自汽車共享，預計超過600億盧布。共享充電寶服務營收增長最快，其次是共享電動滑板車領域。



目前，俄羅斯共享汽車市場有十餘家運營商，相關服務市場增速已超過出租車和汽車租賃服務。其中，Yandex. Drive、Delimobil、Citydrive和BelkaCar這四家企業包攬大約99%的共享汽車市場份額。



共享電動滑板車在年輕人中頗具人氣。目前，俄羅斯共享電動滑板車運營商Whoosh在大約60個城市開展業務；俄羅斯電信運營商MTS旗下的Urent公司已在170多個城市推廣運營。



共享充電寶服務方面，2018年成立的“Take Charge！”公司是當前俄羅斯共享充電寶市場的“領頭羊”，占據逾七成市場份額。