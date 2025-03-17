巴拿馬電力系統已恢復

中評社北京3月17日電／據新華社報導，巴拿馬電力傳輸公司16日發布通報說，該國電力系統已經恢復。



15日晚開始，巴拿馬全國停電。根據巴國家公共服務管理局的通報，當地時間15日23時29分，西巴拿馬省拉喬雷拉地區的一家熱電廠發生變壓器爆炸，引發全國性停電。



巴國家公共服務管理局長澤爾瑪·羅德里格斯·克雷斯波在社交媒體上說，此次爆炸事故未造成人員傷亡，事故具體原因正在調查中。