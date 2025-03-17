貴州榕江：花田間　秀盛裝

3月16日，在貴州省榕江縣車江大壩，村民們穿著民族盛裝參加花田走秀。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華社報導，當日，在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣車江大壩，一場以“村秀·秀未來”為主題的民族服裝秀在花田間舉行。服裝秀以村民為主角，以花田為舞台，展示黔東南多姿多彩的民族文化。