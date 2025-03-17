特朗普：計劃18日與普京通話

中評社北京3月17日電／據央視新聞報導，綜合路透社和美聯社17日消息，美國總統特朗普16日晚表示，他計劃在18日與俄羅斯總統普京通話。



特朗普當晚從佛羅里達返回華盛頓途中對媒體表示，“我們想看看是否能夠結束這場戰爭。我們會討論到領土問題。”特朗普說，他認為有機會結束俄烏衝突。



目前，俄方對此暫無回應。



美國中東問題特使威特科夫16日曾表示，他預計特朗普和普京會在本周內進行交談。



俄羅斯總統助理烏沙科夫16日表示，俄方正在為普京與特朗普的會晤做準備，一旦有必要，會晤將會舉行。