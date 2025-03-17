【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國發生無人機與直升機相撞事故
http://www.CRNTT.com
2025-03-17 18:43:22
中評社北京3月17日電／據新華社報導，韓國軍方17日說，一架無人機和一架直升機當天在京畿道楊州空軍基地相撞並引發大火，目前沒有人員傷亡報告。
據韓聯社報導，當地時間17日13時（北京時間12時）許，京畿道一陸軍航空大隊接到報告，一架無人機在京畿道楊州空軍基地降落時，撞上停放在基地的一架直升機。兩機相撞引發的大火約20分鐘後被撲滅，直升機與無人機被燒毀。
有關部門正就事故原因展開調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
顧立雄：兩軍售延宕 美承諾加快交付流程
(2025-03-11 10:26:51)
胡塞武裝稱擊落一架美國MQ9“死神”無人機
(2025-03-05 16:20:22)
TP500無人機2002架機首飛成功
(2025-03-01 11:54:06)
俄多地遭大規模無人機襲擊
(2025-02-26 16:47:02)
一國際石油出口管道在俄泵站遭無人機襲擊
(2025-02-18 10:56:44)
土耳其無人機拓展非洲市場
(2025-02-15 08:14:02)
亞冬會：無人機駐守 護賽區道路交通
(2025-02-11 12:24:55)
伊朗革命衛隊接收首艘本土研發無人機航母
(2025-02-07 09:50:24)
無人機成標配 偵察兵添“天眼”
(2025-01-27 17:40:56)
伊朗“加沙”重型無人機首次亮相
(2025-01-27 13:04:25)