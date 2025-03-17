韓國發生無人機與直升機相撞事故

中評社北京3月17日電／據新華社報導，韓國軍方17日說，一架無人機和一架直升機當天在京畿道楊州空軍基地相撞並引發大火，目前沒有人員傷亡報告。



據韓聯社報導，當地時間17日13時（北京時間12時）許，京畿道一陸軍航空大隊接到報告，一架無人機在京畿道楊州空軍基地降落時，撞上停放在基地的一架直升機。兩機相撞引發的大火約20分鐘後被撲滅，直升機與無人機被燒毀。



有關部門正就事故原因展開調查。