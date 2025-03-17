美航天局：滯留空間站宇航員擬18日返回

中評社北京3月17日電／據新華社報導，美國航天局16日表示，包括因“星際客機”飛船故障滯留國際空間站的美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯在內的4名宇航員，計劃於美國東部時間18日返回地球。



載有新一批常駐宇航員的美國太空探索技術公司的“龍”飛船，於美國東部時間14日晚從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射，16日凌晨與國際空間站自動對接。這是“龍”飛船第十次為空間站運送待輪換的宇航員。在兩批宇航員完成交接工作後，威爾莫爾、威廉姆斯以及美國宇航員尼克·黑格、俄羅斯宇航員亞歷山大·戈爾布諾夫4人將乘“龍”飛船返回地球。



根據原定計劃，這4名宇航員最早將於19日返回地球。美航天局表示，任務團隊16日舉行了會議，評估美佛羅里達州海岸附近天氣狀況以及飛船濺落條件。根據當前天氣預報，18日傍晚的天氣條件有利於飛船返回，決定安排4名宇航員提前返航。



按照最新計劃，“龍”飛船將於美國東部時間18日1時05分（北京時間18日13時05分）脫離空間站並返航，將於美國東部時間18日17時57分（北京時間19日5時57分）在佛羅里達州附近海域濺落。美航天局表示，“龍”飛船脫離空間站的時間取決於多重因素，包括飛船與回收團隊的準備情況、天氣和海面狀況等。任務團隊將繼續監測飛船濺落區域的天氣狀況。



威爾莫爾和威廉姆斯於2024年6月5日乘坐“星際客機”飛赴空間站，執行該飛船的首次載人試飛任務。這艘飛船原定2024年6月14日返航，但因推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。威爾莫爾和威廉姆斯原計劃在太空短期“出差”，目前已停留超過9個月。