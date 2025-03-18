中評編譯：韓外交核心詞是啥？須有遠大眼光

韓國前外長尹炳世（網絡資料圖） 中評社首爾3月18日電（記者 崔銀珍編譯）REAIM全球委員會議長、韓國前外交部長尹炳世日前在韓國《中央日報》專欄上刊文，分析特朗普第二任期的出乎意料對韓國外交安保和國際秩序產生的重大影響。文章編譯如下：



“美國的黃金時代才剛剛開始，將會發生前所未見的事情。”這是美國總統特朗普前天（3月4日）在參眾兩院聯席會議上發表演講時說的話。特朗普第二期上台以來，世界目睹了二戰以後維持的自由主義國際秩序衰退、敵人和同志分界線動搖的冷酷的國際政治史場面。在美國關稅戰升級之際，圍繞俄烏戰爭結束，美國與歐洲和烏克蘭發生衝突。相反，美國卻與俄羅斯和朝鮮一起反對西方的聯合國大會決議案，可謂是出現了之前從未見過的情況。



搖搖欲墜的大西洋同盟



就在三年前，美國和歐洲國家通過北約新版“戰略概念”將俄羅斯和中國列為威脅。然而，自上個月以來，歐美公開對抗，特別是特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的會談擱淺，大西洋同盟關係遭受致命打擊。即將就任下屆德國總理的基民盟主席弗里德里希·默茨談及“盡快構建獨立的歐洲防務體系”問題，並在近日英國主辦的緊急歐洲峰會上提出由英法主導推進新“聯盟”，正是出於歐洲安全可能陷入絕境的緊迫感。



在俄羅斯入侵烏克蘭3周年之際，上屆聯合國大會和安理會分別通過的相互矛盾的決議，就是這種分裂的明證。3年前，緊急聯合國大會以壓倒性贊成（141票贊成、5票反對、35票棄權）通過了西方決議案，但今年以93票贊成、18票反對、65票棄權的結果，贊成的國家比3年前減少了48個。同一天，由美國主導的安理會決議案以10票贊成、5票棄權艱難獲得通過，但歐洲五國全部棄權，俄羅斯和中國贊成美國決議，都是非常罕見的。



韓國政府同時贊成西方的聯合國大會決議和安理會美方的決議，可能是考慮到在這種合縱連橫中堅持至今的原則，同時考慮到與特朗普第二屆政府的圓滿關係而做出的苦惱決定。



這樣的分裂和混亂對韓國外交安保和國際秩序將產生重大影響。第一，過去多年討論的歐洲防務的歐洲化將加速。在推進歐洲防衛聯盟（EDU）的同時，還將正式討論由歐洲核擁有國（英、法）構建核威懾。儘管對北約盟國持批評態度，但特朗普總統最近在與英國、波蘭的首腦會談中再次確認美國的集體防衛承諾和美軍將繼續駐扎在波蘭，這是值得慶幸的事情。

