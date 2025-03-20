中評編譯：面對美國 韓國應摸索靈活外交

韓國外交部長趙兌烈（網絡資料圖） 中評社首爾3月20日電（記者 崔銀珍編譯）韓國國防研究院研究委員Lee Choong Koo日前在《韓國日報》刊文，就韓國如何應對特朗普外交提出自己的見解。文章編譯如下：



美國總統特朗普不僅包括烏克蘭，還向俄羅斯施壓，試圖創造有利的談判條件。本月7日通過SNS表示：“直到達成停火與和平的最終協議，正在考慮對俄羅斯的銀行制裁和關稅等全面制裁”。美國在沙特與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭進行談判，也可能是為了如果俄羅斯不就結束戰爭達成協議，與沙特合作降低石油價格。



2020年，特朗普也曾調解俄羅斯與沙特之間的國際油價衝突，導出石油減產。他在上個月的達沃斯論壇上強調了油價下跌的必要性。如果石油價格下降，世界第二大石油出口國俄羅斯的經濟必然會受到打擊。像這樣，美國似乎要滿足俄羅斯的要求，但同時也要利用其弱點，想要得出更有利的談判結果。特朗普總統似乎想通過與俄羅斯進行大交易，解決堆積如山的國際懸案。



如果美俄談判取得進展，將對美國牽制中國產生積極影響。上月17日，美國俄烏特使凱洛格表示，希望俄羅斯與中國、朝鮮和伊朗的關係能夠淡化，次日國務卿魯比奧表示，他與俄羅斯討論了地緣政治和經濟合作。如果美國能通過這些努力來阻止中俄的密切聯繫，美國就可以擺脫對俄羅斯的擔憂，在緊急情況下通過經濟制裁和軍力展開來更加專注於台灣問題。



美俄合作也可用於對付伊朗和朝鮮。據彭博社報導，普京3月4日表示，將支持美國和伊朗之間進行溝通。此外，特朗普在接受福克斯商業網採訪時表示，他已致信伊朗領導人，希望進行核談判。進而，美俄合作對於削弱朝俄軍事合作，讓朝鮮關注與美國的無核化談判也是必不可少的。

