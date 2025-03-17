中國推動全球南方加強航天合作

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，今年的政府工作報告提出，培育壯大新興產業、未來產業。開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動，推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。專家指出，當前海外市場，尤其是“一帶一路”共建國家對中國的民用商用衛星出口業務需求旺盛，我們應鼓勵民營商業航天積極搶占國際市場，搶占太空基礎設施建設的先機，加速航天強國建設。



作為發展中國家、全球南方的一員，中國在航天領域一直注重加強國際合作，始終展現開放與合作精神。近來，中國與全球南方國家之間的航天合作引發外媒關注。



合作不斷深化



此次合作協議簽訂，為更多發展中國家參加國際載人航天合作提供了範例，有利於激勵更多國家攜手探索宇宙奧秘。



2月28日，中國載人航天工程辦公室同巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，正式簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議》，開啟了中巴兩國在載人航天領域深化合作的新篇章，邁出了中國選拔訓練外籍航天員參與中國空間站飛行任務的第一步。



據巴基斯坦《國際新聞報》報導，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫稱讚這是巴基斯坦太空探索之路的決定性時刻，強調這將作為巴基斯坦載人航天願望的基石被銘記。



據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所南亞和印度洋研究組專家瑪麗亞·薩維謝娃指出，巴基斯坦將躋身於最接近太空探索領域的發展中國家行列。進入中國軌道站能為巴基斯坦提供更多發展此前未曾涉獵過的太空相關產業的機會。



中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持“和平利用、平等互利、共同發展”的原則，著眼面向全人類共享中國發展成果，主動開放中國空間站合作機會，積極為構建人類命運共同體貢獻力量。此次合作協議簽訂，為更多發展中國家參加國際載人航天合作提供了範例，有利於激勵更多國家攜手探索宇宙奧秘，共同在造福全人類的道路上書寫新的篇章。