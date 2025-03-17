中國紫檀博物館：匯聚紫檀藝術之美

3月15日，遊客在中國紫檀博物館內參觀、拍攝。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華社報導，位於北京的中國紫檀博物館是集收藏研究、陳列展示紫檀藝術，鑒賞中國傳統古典家具於一體的專題類博物館。中國紫檀博物館1999年正式對外開放，展示紫檀木製作的明清家具、中國古建築微縮景觀等。