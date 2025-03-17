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上海：靜安首發品牌館亮相張園
http://www.CRNTT.com   2025-03-17 18:48:38


靜安首發品牌館內展示的上海牌手表的首發新品（3月16日攝）。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京3月17日電／據新華社報導，當日，靜安首發品牌館亮相上海張園。靜安首發品牌館分為老字號展陳、國潮品牌“出海”、首發街區等展區，呈現靜安首發品牌活力，加強商旅文體展聯動，進一步強化首發經濟的輻射帶動效應。 


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