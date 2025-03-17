諾獎得主：美國貿易政策或致美經濟陷入衰退

中評社北京3月17日電／據新華社報導，諾貝爾經濟學獎得主、著名經濟學家約瑟夫·施蒂格利茨日前接受德國《商報》採訪時表示，美國政府的經濟政策不僅損害全球貿易體系，也可能使美國自身陷入衰退。



他預計，美國發動的貿易戰將帶來嚴重滯脹，加劇市場動蕩，給世界經濟帶來重大風險。



施蒂格利茨認為，美國經濟疲軟與美國政府的減稅和貿易保護政策直接相關。他指出，這些政策未能提振長期投資，反而推高市場不確定性，造成資本市場劇烈波動。



他進一步指出，數據顯示美政府減稅政策在特朗普首個任期內導致貿易逆差持續擴大。他警告：“若貿易戰升級，美國企業信心將受重挫，最終形成增長停滯與通脹高企並存的滯脹局面。”



施蒂格利茨特別提到，“美國製造”品牌影響力正在減弱，海外銷售額顯著縮水。他認為，反復無常的關稅政策和毀約行為，已削弱本土競爭力並加劇投資者憂慮。此外，關稅措施可能推高美國通脹率，這將迫使美國聯邦儲備委員會加息，而“加息通常會壓低債券價格，推高收益率，這對市場而言將是沉重負擔。”



報導援引施蒂格利茨的話說：“美方政策對歐洲的影響遠不止於貿易戰，而是對國際合作秩序的根本性衝擊。”他建議歐洲國家加大自主投資力度，以提升經濟韌性，並在全球範圍內尋求更多合作機會。



