美媒：關稅反制將衝擊美800萬人就業

中評社北京3月17日電／新華社報導，美國《紐約時報》日前發表文章說，各國對美國反制性關稅措施將影響美近800萬人就業，美國農民將受到嚴重衝擊。文章摘要如下：



當美國總統對世界各國的產品加徵關稅時，外國政府也予以回擊。加拿大已對美國家禽養殖場和空調製造商加徵關稅，而歐洲將打擊美國的鋼鐵廠和屠宰場。



《紐約時報》對美國遭受反制性關稅打擊的4000多個產品類別的分析顯示，受這些反制措施波及的行業從業人員約有775萬人。這些數據凸顯貿易戰可能對美國工人產生巨大影響，並導致美國政府的經濟戰略取得適得其反的效果。



受反制性關稅打擊的行業在國外市場的銷量可能會減少，這意味著利潤下降和失業增加。反制措施可能還意味著美國的農業等行業將遭受集中打擊。在美國總統特朗普首個任期內，美國農民受到反制性關稅的嚴重衝擊，大豆等農作物出口大幅下降。



美國麻省理工學院、世界銀行等機構的經濟學家去年發佈報告指出，特朗普首個任期內，他國對美反制性關稅對美國就業產生了負面影響。這些負面影響大於美國政府加徵關稅，以及向因其貿易政策受損的群體提供補貼給就業帶來的益處。



農產品是美國主要出口產品。與更加多元化的城鎮相比，美國農村主要依賴如禽類加工廠這樣的單一僱主提供工作崗位。特朗普本月早些時候在國會聯席會議上發表講話時暗示，農民可能會再次受到打擊，隨著對外國產品加徵關稅，美國可能會經歷一個“調整期”。