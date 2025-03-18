中評現場：莞港產業合作交流會在香港舉行

東莞市委書記韋皓致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）以“莞港攜手 共建灣區”為主題的莞港產業合作交流會17日在香港紅磡舉行。包括政府機構、駐港央企以及香港知名財團、科研機構、頭部企業、商協會等多個領域約300名嘉賓參會。中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華，香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺，東莞市委書記韋皓，東莞市領導陳志偉、劉光濱、曾堅朋、卓慶出席。



東莞市委書記韋皓致辭表示，從1978年全國第一家“三來一補”企業起步，莞港兩地攜手走過波瀾壯闊的四十多年，莞港產業合作始終歷久彌新、穩健發展，最佳拍檔的金字招牌越擦越亮。當前，隨著大灣區建設的縱深推進，隨著新一輪科技革命和產業變革的加速興起，莞港產業合作正迎來新的機遇，為廣大港企投資興業提供更大舞台更多商機。



韋皓說，誠邀廣大港企加入東莞先進製造“大家庭”，一起攜手促進兩地產業鏈高效對接、前沿技術合作轉化，共同打造具有全球競爭力的先進製造業集群。期待把香港的科創資源、金融資源，與東莞扎實的先進製造業基礎、豐富的產業場景更加緊密地結合起來，攜手搶占人工智能、機器人等新的產業制高點。希望與香港各界同仁一道持續做大外貿“盤子”，加快培育外貿新動能，進一步拓展海外市場。期待與香港企業攜手合作，將先進的服務理念、高標準的服務規範以及資深專業人才引入東莞，推動製造業與生產性服務業深度融合，實現更高層次的互利共贏。東莞將一如既往把莞港產業合作擺在突出位置，全力為港企發展壯大打造更優環境。