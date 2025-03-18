快評：歐洲人說無法仰賴白宮　對台當頭棒喝

中評社快評／北約前秘書長拉斯穆森昨天在台北出席“玉山論壇”時稱，在他一生中，歐洲始終都認為美國是最值得信賴、可靠的國家，但在今年1月特朗普上台執政下，歐洲已無法再仰賴美國白宮。拉斯穆森的言論顯示，歐洲清楚目前的處境，美歐正在疏遠。



拉斯穆森發表上述言論時，台下坐著的，包括賴清德，以及美國在台協會處長谷立言等人。“無法再仰賴美國白宮”，拉斯穆森點出了世界因美國的改變而正在發生的殘酷的現實，賴清德、谷立言聞言不知是何滋味。



拉斯穆森為丹麥前總理，曾擔任過北約秘書長，2023年還竄訪過台灣，成為首位竄台的前北約秘書長，當時被視為以美國為首的軍事集團與“台獨”勢力的勾連挑釁之舉。如今特朗普重回白宮，美歐關係生變，丹麥還因特朗普欲強購格陵蘭島而與美國爭執不斷。



拉斯穆森在台北的言論不隱瞞對特朗普的不滿、道出美國的不可靠。這讓繼續緊抱美國大腿、繼續“倚美謀獨”，卻未得到特朗普半句好話的民進黨當局格外尷尬，也是當頭棒喝。



特朗普即將與普京通電話，美方直說烏克蘭要做好“割地”準備。特朗普近日接受採訪時得意喊話“忘掉台灣的芯片吧！”以上這些最新的發展，都足以讓“台獨”心驚膽戰。歐洲清楚無法再仰賴白宮，台灣卻不知危險將至，結局將都是一樣的。