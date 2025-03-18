丘應樺：香港冀與東莞加大在創新科技等合作

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）莞港產業合作交流會17日下午在香港紅磡舉行。香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺在活動中致辭表示，香港在“一國兩制”下得到國家大力支持，同時與環球聯繫不斷擴大，成為國內外以至全球至關重要的“超級聯繫人”和“超級增值人”。這角色正好為莞港兩地的企業提供專業服務和國際化網絡等各方面的支持，共同開創合作共贏的新局面。丘應樺表示，香港期待與東莞一起，加大在創新科技、服務業和物流業等領域的合作力度，推動產業升級和經濟發展。



丘應樺表示，香港與東莞兩地同處粵港澳大灣區的核心地帶，地緣相近、人文相親，合作源遠流長。自國家改革開放以來，香港一直是東莞市最大的外商投資來源地，而東莞亦一直是港商最集中的城市之一。在過去的幾十年中，東莞憑藉其雄厚的製造業基礎和完善的產業鏈配套，成為了全球知名的“世界工廠”；而香港則以其國際化優勢、金融與專業服務、創新資源匯聚等特色，持續為內地企業“走出去”和全球資本“引進來”搭建橋樑。



丘應樺說，過去港莞兩地一直合作無間，成果非常顯著，例如東莞和香港合作建設東莞—香港國際空港中心，香港機場管理局在東莞設立“香港國際機場東莞空港中心”，推動“海空貨物聯運”模式，帶動了大灣區貨物國際通達性的整體提升，大大提升了大灣區製造業，亦進一步增強了進出口的國際競爭力。



除了航空物流業方面的合作，東莞與香港在科技創新領域方面也可以加強合作。丘應樺說，香港生產力促進局剛與東莞市科學技術局聯合啟動“莞港Tech100+賦能計劃”，東莞為企業提供資助，香港生產力促進局提供技術，支援紡織服裝、玩具等傳統產業的技術升級與數字化轉型。希望未來在“香港研發+東莞轉化”領域會有更多的合作項目。