解放軍在台島附近演習　國台辦：必要之舉

中評社北京3月17日電／國務院台辦發言人陳斌華17日答記者問表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。解放軍在台島附近開展演習，是對賴清德不斷宣揚“台獨”分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對“台獨”分裂勢力謀“獨”挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告，是捍衞國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉。



有記者問：解放軍今天在台海附近開展軍事演習。輿論認為，這是對賴清德近日拋出猖狂挑釁的“台獨”分裂言論和台美近期勾連動向的反制懾壓。對此有何評論？陳斌華作上述表示。



陳斌華指出，“台獨”與台海和平水火不容。賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，一再鼓吹“互不隸屬”的“新兩國論”，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸“脫鉤斷鏈”，同時加緊勾連外部勢力“賣台乞援”，妄圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”。其所作所為嚴重挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，不斷把台灣推向兵兇戰危的險境，嚴重威脅台海和平穩定。對此，我們決不容忍姑息，堅決反制懲戒。



陳斌華強調，台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線。正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。