美軍對也門發動新一輪空襲

中評社香港3月18日電／也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台17日報導，美軍當晚對也門西部荷台達省等地發動空襲，主要目標是紅海港口城市荷台達及其周邊幾個地點。



報導說，美軍當天襲擊目標還包括也門北部焦夫省的省政府大樓。目前沒有相關傷亡報告。



新華社報導，美國中央司令部17日在社交媒體上發文確認，美方對胡塞武裝的行動仍在繼續。



美國15日開始對也門胡塞武裝進行大規模空襲，胡塞武裝隨後對美國航空母艦及其隨行艦只發動打擊。也門胡塞武裝16日發表聲明說，美軍對也門的空襲已造成53人死亡，另有98人受傷。