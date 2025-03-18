歐盟外長：俄羅斯“沒有來到談判桌前”

中評社香港3月18日電／歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯17日在布魯塞爾舉行的歐盟外長會後表示，俄羅斯沒有來到俄烏衝突的談判桌前。



新華社報導，在會後舉行的記者會上，卡拉斯在回答媒體有關歐盟是否會被邀請參加美國主導的俄烏和談問題時說：“正如我們所看到的，談判桌不存在，因為俄羅斯沒有來到談判桌前。”她稱，目前“球來到了俄羅斯一側”。



烏克蘭外交部當天表示，烏外長瑟比加以線上方式參加了歐盟外長會議。瑟比加強調烏方“不附加條件”地接受美方停火提議，俄方也必須無條件接受。