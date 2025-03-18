IOC主席選舉進入倒計時，誰將接棒巴赫？

國際奧委會主席巴赫（左四）與七名主席候選人。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月18日電／據新華網報導，希臘，奧林匹克運動聖地。兩千多年前，古希臘人舉辦第一屆古代奧運會，以競技之名締造和平；1896年，現代奧運會於此誕生。如今，這片土地將再次見證歷史。3月19日至21日，國際奧委會（IOC）第144次全會將在希臘西南部的納瓦裡諾海岸度假村內舉行，選舉產生第十任主席。



重要崗位：深刻影響世界體育走向



全球範圍內，熟知托馬斯·巴赫的人或許並不多，能脫口而出此次競逐接替其國際奧委會主席之位的七名候選人名單者更是寥寥。但不可否認的是，在體育政治化傾向日益加劇的當下，國際奧委會主席是團結奧林匹克運動各方的重要力量，堪稱全球體育界最有影響力的人之一，但同時也是挑戰最大的崗位之一。曾長期擔任國際奧委會營銷總監的邁克爾·佩恩說：“選錯國際奧委會主席可比選錯奧運會舉辦城市的後果嚴重得多。”



在國際奧委會近131年的歷史上，一共產生過九位主席，其中八人來自歐洲，另外一位來自美國。根據《奧林匹克憲章》，主席候選人必須是現任國際奧委會委員。本次參與競選的共有七人，其中歐洲四人，分別是國際奧委會副主席小薩馬蘭奇（65歲，西班牙）、世界田聯主席塞巴斯蒂安·科（68歲，英國）、國際自行車聯盟主席大衛·拉帕爾蒂安（51歲，法國）和國際雪聯主席約翰·埃利亞施（63歲，瑞典和英國雙重國籍）；亞洲兩人，分別是國際奧委會執委費薩爾·侯賽因（61歲，約旦）和國際體操聯合會主席渡邊守成（66歲，日本）；非洲一人，國際奧委會執委、運動員委員會前主席柯絲蒂·考文垂（41歲，津巴布韋）。



去年12月，這七位候選人公布了各自的競選綱領。今年1月，他們在洛桑一一向全體委員作閉門陳述，這是投票前唯一一次當眾闡釋其個人競選主張的機會。本次全會期間他們將不再進行其他形式的陳述。今年2月的哈爾濱亞冬會，這七人悉數到場，抓住競選前為數不多的公開場合加緊公關活動。



根據《奧林匹克憲章》，主席人選由100多名國際奧委會委員投票決定。這些掌握投票權的委員中，既有國際單項體育組織掌門人、國家和地區奧委會負責人、明星運動員等，也不乏王室成員、商界巨頭與社會名流。三天後，他們的選擇將深刻影響世界體育的未來。