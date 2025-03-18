敘利亞“變天”百日　風險挑戰重重

圖為2025年3月15日在敘利亞拉塔基亞省首府拉塔基亞市拍攝的一起爆炸事件現場（手機拍攝）。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月18日電／據新華網報導，去年12月8日，“敘利亞沙姆解放武裝”等多支武裝組成的聯軍攻入首都大馬士革，推翻阿薩德政權，“中東心臟”一朝變天。分析人士指出，敘政局劇變百天，該國境內依然衝突不斷，近期敘西部發生的暴力事件更是造成逾千人喪生。敘利亞面臨局部衝突、經濟困頓、外部干涉等諸多困境和挑戰。



安全風險加劇



近期，敘多地爆發衝突和暴力事件，不穩定局勢加劇。6日以來，敘西部拉塔基亞省和塔爾圖斯省發生大規模暴力衝突，導致逾千人死亡。拉塔基亞省和塔爾圖斯省是敘利亞阿拉維派聚居區，是同屬這一派別的阿薩德家族的發跡地和大本營，大量前政權官員和軍人出身於此。



聯合國安理會14日通過主席聲明，呼籲各方立即停止一切暴力和煽動性活動，無差別地保護所有敘利亞民眾，強調敘利亞迫切需要包容、透明的司法以及實現和解。



分析人士指出，此次爆發衝突的兩省都在敘新政權控制之下，但仍未能避免暴力事件，暴露出敘利亞嚴峻的安全困境。美國《外交》雙月刊調查顯示，艾哈邁德·沙拉領導的“敘利亞沙姆解放武裝”同在推翻阿薩德政權過程中與其結盟的多支武裝存在嫌隙，將來恐出現派系爭鬥。美國智庫中東研究所副研究員格雷戈裡·沃特斯預計，敘不同族群之間可能陷入暴力循環，教派衝突風險增多。



經濟困境難解



2011年敘利亞危機發生以來，由於美國和歐盟長期制裁，敘能源和金融系統基本癱瘓，國際合作停滯，經濟處在崩潰邊緣。聯合國2月下旬發布的一份報告顯示，敘利亞危機發生以來，敘國內生產總值累計損失約8000億美元，九成人口生活在貧困中，公共基礎設施受損嚴重，住房、醫療、教育、能源、供水等與民生緊密相關領域的設施均遭受重創。報告說，2018年至2024年，敘年均經濟增長率僅為1.3%，按此趨勢計算，需要55年才能恢復至敘危機前經濟水平。