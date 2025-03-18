秘魯政府宣布首都與卡亞俄省進入緊急狀態

國家警察將在武裝部隊的支持下維持內部秩序（圖片來源：央視網） 中評社北京3月18日電／據央視網報導，當地時間3月17日，秘魯政府頒布法令，宣布首都利馬大都會區及卡亞俄省自本月18日起進入為期30天的緊急狀態。



在此期間，國家警察將在武裝部隊的支持下維持內部秩序，以確保社會穩定。政府同時強調，儘管進入緊急狀態，此次措施不涉及宵禁，公眾在全天任何時段的自由出行將不受限制。