﻿普京特朗普今日通話　商談俄烏停火

圖：俄羅斯士兵駕駛自行火炮進入庫爾斯克地區。＼美聯社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月18日電／據大公報綜合報導：美國總統特朗普16日表示，他將於18日與俄羅斯總統普京通話，討論結束俄烏衝突有關問題。克里姆林宮17日證實了這一消息。連日來，美俄烏三方頻頻放風：美官員暗示烏方恐須在領土問題讓步，且加入北約希望“極小”；俄官員稱拒絕烏克蘭加入北約是達成協議的保障；烏官方則堅稱不會承認被占領土屬於俄羅斯。分析認為，俄烏目前圍繞領土主權、加入北約等問題分歧依然明顯，能否實現停火仍存變數。



當地時間16日晚，特朗普乘坐專機“空軍一號”從佛州返回華盛頓時受訪稱，將於18日同普京就烏克蘭危機通話。雙方將討論領土、基礎設施以及如何“分割特定資產”等問題，並已為此“做了很多工作”。特朗普認為“有很大機會”結束俄烏衝突。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫17日證實，普京將於18日與特朗普通話，俄方目前正在為此次通話作準備。美俄領導人上一次通話是在2月12日。



俄要求牢不可破的安全保障



美國和烏克蘭上周就俄烏停火30天達成共識，普京其後表示，“原則上”同意停火，並具體細節有待商討。美國中東問題特使威特科夫13日在莫斯科與普京進行了三個多小時的會談。他16日表示，美俄領導人預計將進行非常積極的討論，有望在“數周內”達成停火協議。



當被問及美國是否會承認俄羅斯對占領烏克蘭領土的控制時，威特科夫沒有直接回答，僅稱現在討論這個問題還為時尚早。



美國國務卿魯比奧上周曾表示，俄烏雙方都需要作出讓步以結束衝突，並強調烏克蘭必須在未來達成的和平協議中作出領土讓步。本周，美國總統國家安全事務助理華爾茲則暗示，烏克蘭可能不得不在領土問題上作出讓步，並在可預見的未來放棄加入北約的願望。當被問及美國是否會接受俄羅斯保留對烏東地區的控制權時，華爾茲反問：“我們是否要將俄羅斯人從烏克蘭的每一寸土地上趕走？”他補充說，談判必須以“現實”為基礎。



俄羅斯方面，俄副外長格魯什科16日指出，任何關於烏克蘭長久和平的協議，都必須達到莫斯科的要求，“我們將要求讓牢不可破的安全保障成為這項協議的一部分”，包括拒絕烏克蘭加入北約以及烏克蘭保持中立地位。