﻿美國太空人滯留逾九個月　最快今日返航

中評社北京3月18日電／據大公報報導，據《衛報》報導：美國太空總署（NASA）16日表示，因波音“星際客機”飛船故障滯留國際太空站超過9個月的美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯，將於18日搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的“龍”飛船返回地球。



載有新一批太空人的“龍”飛船16日與國際太空站自動對接。在完成交接工作後，威爾莫爾、威廉姆斯、另一名美國太空人尼克.黑格以及俄羅斯太空人亞歷山大.戈爾布諾夫將搭乘這艘飛船返回地球。“龍”飛船原計劃最早19日啟程返航，但NASA任務團隊評估天氣狀況後決定提前返航。根據最新計劃，“龍”飛船將於美國東部時間18日1時05分（本港時間18日13時05分）脫離國際太空站、18日17時57分（本港時間19日5時57分）在佛州附近海域濺落。



威爾莫爾和威廉姆斯於2024年6月5日乘坐“星際客機”飛赴國際太空站，執行該飛船的首次載人試飛任務。這艘飛船原定2024年6月14日返航，但因推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。



過去幾個月，美國總統特朗普及其親信、SpaceX行政總裁馬斯克多次指責前總統拜登出於政治原因不願讓SpaceX接回兩名太空人，導致他們被困太空。