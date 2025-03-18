﻿特朗普執意加關稅　美民眾被迫削支出

中評社北京3月18日電／據大公報報導，據彭博社報導：美國總統特朗普16日重申，他將按計劃於4月2日開始對貿易夥伴徵收對等關稅，還將對關鍵行業徵收額外關稅。他補充說，不打算豁免任何國家的鋼鋁關稅。特朗普此前在對加拿大和墨西哥加征關稅的問題上反復無常，導致投資者信心下滑，紐約股市三大股指近期大幅下挫。美國財長貝森特16日說，“無法保證”美國經濟不會在特朗普任期內出現衰退。美媒表示，美國消費者對經濟前景感到擔憂，正在削減支出。



美國針對所有貿易夥伴的25%鋼鋁關稅12日生效。特朗普16日回答記者提問時說，他不打算給予任何國家豁免。特朗普重申，將按計劃自4月2日起徵收對等關稅，“他們向我們徵稅，我們也向他們徵稅”。他還提到計劃對汽車、製藥等“關鍵行業”徵收關稅，並表示“在某些情況下”進口到美國的外國商品將同時被徵收對等關稅和行業關稅。



特朗普近期推出一系列激進的貿易政策，導致美國與加拿大、墨西哥、歐盟等關係緊張。對關稅和通脹的擔憂迫使美國消費者削減開支。花旗集團分析信用卡交易數據指出，今年第一季度以來大部分零售項目的消費支出全面下降，成衣與運動鞋消費額較去年同期分別減少12%與22%；食品、汽車零件、寵物用品等消費額亦有所下降。