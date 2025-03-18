﻿美國蛋價飈升　毒販“兼職”走私雞蛋

中評社北京3月18日電／據大公報報導，美國總統特朗普承諾要降低雞蛋價格，但他上任首月蛋價飈升近六成，民眾怨聲載道。美媒15日披露，美墨、美加邊境走私雞蛋個案激增，執法人員甚至在毒販藏冰毒的貨車裡也發現了雞蛋。報導指出，墨西哥蛋價僅為美國的三分之一，這讓走私雞蛋有利可圖。禽流感是美國雞蛋供應減少、價格上漲的主要原因，而特朗普解雇聯邦衛生機構和農業部雇員，導致疫情防控更加困難。



據《華爾街日報》15日報導，美國海關與邊境保護局（CBP）執法人員近期在得州埃爾帕索一輛貨車的座椅和輪胎中查獲64磅（約29公斤）冰毒。更令他們擔憂的是，這輛貨車不僅藏著毒品，還藏著不少走私雞蛋。報導指出，美國農業部禁止私自攜帶生雞蛋入境，因為未經官方檢驗的蛋可能傳播疾病。但隨著美國蛋價飈升，從墨西哥和加拿大走私雞蛋的個案越來越多。



今年1月以來，邊境執法人員僅在埃爾帕索就抓到約90名“雞蛋走私犯”。本財年截至目前，美國邊境截獲走私雞蛋的個案較去年同期增加36%；在得州部分邊境地區，相關個案增加了54%；在聖迭戈，走私雞蛋更加猖獗，相關個案增加一倍以上。臨近復活節，執法人員面臨新問題。一些旅客會攜帶裝有五彩紙屑的復活節彩蛋，這種彩蛋並不違法，但執法人員必須仔細檢查是不是真蛋。



2月蛋價上漲近六成



CBP發言人梅爾直言，走私雞蛋的動力是差價，“（墨西哥雞蛋）價格差不多是美國的三分之一”。美國勞工部12日公布的數據顯示，今年2月蛋價環比上漲10.4%，同比上漲58.8%；一打A級大雞蛋平均價格創新高，達到5.9美元（約46港元），相較一年前幾乎翻倍。部分地區的消費者看到一打雞蛋10美元甚至更高的標價。美媒17日表示，近日雞蛋批發價有所回落，但禽流感風險仍未消除，雞蛋零售價格短期內仍將維持在高位。



特朗普將美國蛋價居高不下歸咎於前總統拜登撲殺蛋雞。自2022年H5N1型高致病性禽流感席捲美國以來，近1.7億只家禽被撲殺，包括大量蛋雞；2024年以來，美國出現新一波禽流感疫情，約3500萬只蛋雞被撲殺，蛋荒愈演愈烈。本月初特朗普發表國會演講時聲稱，拜登讓蛋價失控，而他正努力讓價格回落。



但美媒指出，特朗普大規模裁減聯邦政府雇員的做法阻礙禽流感防控。今年2月，特朗普親信馬斯克牽頭的“政府效率部”（DOGE）對衛生部門開刀，美國疾控中心（CDC）逾千人被解雇，包括數十名年輕的流行病學專家。農業部多名負責應對禽流感的員工也接到解雇通知。幾天後，農業部又宣布重新聘用這些員工，引發混亂。此外，特朗普一度切斷聯邦衛生機構對外通訊，導致CDC無法及時發布關於禽流感的報告。