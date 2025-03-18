﻿美政府向歐洲多國求購雞蛋遭拒

中評社北京3月18日電／據大公報報導，據路透社報導：美國蛋荒愈演愈烈，丹麥雞蛋協會近日透露，美國當局正向丹麥等歐洲國家求購雞蛋。但歐洲也受到禽流感衝擊，並沒有大量多餘雞蛋能用於出口。



英媒還指出，美國求購雞蛋的時機有些尷尬。美國總統特朗普近期挑起與歐洲的關稅戰，並且揚言吞並格陵蘭島，與丹麥發生齟齬；其親信馬斯克亦多次干預歐洲政治，引發爭議。



美國農業部2月底宣布投資10億美元應對禽流感、緩解雞蛋供應壓力，並考慮增加雞蛋進口。路透社披露，早在2月下旬，美國農業部駐歐洲代表就開始向主要雞蛋生產國求助。丹麥雞蛋協會3月初收到了美方的後續信件，信中請求丹麥估算能對美國出口的雞蛋數量。該協會行政總裁拉森說，荷蘭、瑞典、芬蘭等國也收到了類似的信函。丹麥、瑞典等國均表示，歐洲也沒有多餘的雞蛋，將優先保證本地需求。此外，橫跨大西洋運輸雞蛋也是一項複雜的挑戰。土耳其宣布今年將向美國出口4.2億枚雞蛋，但這一數量還不到美國1月雞蛋產量的5%。



丹麥養老基金AkademikerPension日前發布聲明，宣布將馬斯克旗下的特斯拉公司列入投資黑名單，並拋售其持有的特斯拉股票。該基金指責特斯拉抵制工會、董事會獨立性面臨挑戰、馬斯克本人“深度介入美國和歐洲政治”。該基金補充說，馬斯克正在摧毀特斯拉的品牌和價值。