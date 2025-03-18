G7外長會的霸權算計與聯盟裂痕

2024年七國集團峰會（圖片來源：新華社） 中評社北京3月18日電／據大公報報導，當地時間14日，七國集團（G7）外長會在加拿大魁北克落幕。此次會議是在特朗普政府徵收鋼鋁關稅、欲吞並加拿大，以及拋開歐洲盟友推行所謂“烏克蘭和平協議”的背景下召開的，因此會場氛圍顯得異常詭異，也被國際社會視為“特朗普外交試金石”。會議聲明向國際社會展示了西方“團結”的假象，但無論是美國主導的烏克蘭“臨時停火”協議，還是突出對華強硬立場，都掩蓋不了西方盟友體系的結構性危機。



美國提出的“30天臨時停火協議”是本次G7外長會的焦點。雖然其他六國歡迎美國主導的停火協議，但顯然對美國之前拋開盟友和俄羅斯“私聊”不滿，因此六國對擺上G7外長會桌上的美國版“30天臨時停火協議”，通過附加條件的方式，既給特朗普政府虛妄的面子，又促使美國適當妥協，從而確保G7機制達到美國和六國短期利益衝突下的脆弱平衡。



眾所周知，莫說所謂“臨時停火協議”，即使達成正式停火協議，也未必能夠結束俄烏衝突。須知，美、烏、俄、歐各方在衝突中存在不同利益訴求，更充滿各種算計，一紙聲明又如何能夠讓進入第4個年頭的俄烏衝突結束實現和平？



G7聲明最終選擇模糊化處理，僅呼籲“在平等基礎上實現停火”，並暗示若俄方拒絕將面臨“進一步代價措施”。這種表述既避免直接與俄羅斯對立，又為後續施壓留出空間，典型體現了特朗普政府“交易式外交”的特徵。



相較於對俄立場的搖擺，G7在涉華議題上則展現出“一致性”強硬。G7外長會發布的聯合聲明删除了此前一個中國原則的表述，轉而採用“對台海使用武力改變現狀深感關切”等措辭，甚至炒作“中國軍事威脅”、“向俄提供武器”等攻擊抹黑中國的言論。這種轉向被解讀為美國試圖通過G7平台強化對華遏壓，轉移國內矛盾並重塑盟友體系。



不過，特朗普2.0的關稅戰、擴張主義以及和俄羅斯的私下交易，讓美國和盟友的矛盾趨於激化。在“價值觀外交”與“現實利益”的激烈衝突中，六國不會輕易成為美國的遏華工具，反而會攛掇美國調轉關稅戰槍口重點針對中國。所以，G7內訌不可避免，西方聯盟底座已經鬆動。



更重要的是，面對美國的單邊主義風險，西方各國更無法擺脫和中國的經貿紐帶。因此，G7外長會對華聲明看似“強硬”，實則空洞。