外資續追貨　中資股炙手可熱

外資對中國經濟信心增強，預期更多資金追入中資股。（大公報） 中評社香港3月18日電／大公報報導，今年中國股票成為全球投資熱點，恒指、國指、MSCI中國指數年內上升20%，西方媒體以及投行高盛繼續看好中國股票，認為中國創新發展、科技突破，中企盈利仍有增長潛力，支持中資股持續牛市行情。



中國首兩月社會消費品零售總額、固定資產投資及工業增加值分別按年升4%、4.1%及5.9%，反映經濟保持企穩回升向好勢頭。內地剛公布《提振消費專項行動方案》，將城鄉居民增收促進行動放在首位，促進工資收入合理增長，拓寬財產收入渠道，多措並舉穩住股市，持續用力推動地產市場止跌回穩，意味著力穩股市、樓市，可望產生財富效應，從而達到提振消費效果。



《方案》又在文旅、生育、養老及人工智能（AI）等有新舉措，加大促進消費力度，相信今年內需動能進一步增加，分析預期今年社零增速達4.8%，較去年提升1.3個百分點，中資股吸引力提升。



國家設萬億基金 助技術突破



另外，今年首兩個月中國高技術增加值同比勁增9.1%，科技自強自立持續取得成果，支持中國股票成為最炙手可熱的資產。事實上，發改委加力支持科創，包括設立規模萬億元人民幣的國家創業投資引導基金，聚焦AI、量子科技、氫能儲能等前沿領域；人行、中證監及科技部推出債券市場科技板，將科創和技術改造再貸款規模由5000億元增至1萬億元。



中國技術創新突破陸續有來，近期內外資金繼續加碼中資股，科技股是增配首選。國產AI大模型續在全球閃亮登場，內地Manus的通用AI Agent產品，性能超越OpenAI同級別大模型，堪稱解決問題的通用型助手，包括可撰寫表格報告、協助揾樓及分析股票。內地電動車技術不斷進步，正加速由自動駕駛步向無人駕駛以至飛行汽車。據報小鵬汽車推進人形機器人商業化，目標明年量產面向工業的L3級的人形機器人，即機器人手腳、嘴、眼、大腦全面融合，計劃在明年量產分體式飛行汽車。



外媒成大好友 看好中國股票



即使中國股票累積升幅多，但美國《巴倫周刊》文章認為現時股價仍相對便宜。MSCI中國指數未來12個月預測市盈率衹有12倍，美國標普指數未來12個月預測市盈率高達22倍，加上中國戰略領域投資帶來成果，全球大部分地區將使用中國的技術，包括新能源、5G、汽車及DeepSeek大模型，為中國科企帶來盈利及估值增長空間。



英國《金融時報》亦是中資股大好友，文章指中國是全球最具投資價值的國家之一，孕育巨大的創新和機遇。中國擁有逾250間企業市值約超過10億美元，這些企業除了科企外，其餘為工業製造、非必需消費品行業，可見中國投資機遇的多樣化。



總之，外資對中國經濟信心增強，高盛、大摩等進一步上調中國股票投資評級，預期吸引更多資金追入中資股。