泰國黎府舉辦光影數字藝術節活動

泰國黎府光影數字藝術節活動開幕式。(泰國黎府文化廳供圖) 中評社北京3月18日電／據人民網報導，3月14日，泰國黎府在清坎縣舉辦光影數字藝術節活動，該活動由黎府文化廳主辦，黎府府尹猜亞珀主持開幕儀式。本次活動融合傳統文化、音樂藝術與美食體驗等，致力於為遊客打造一場別具一格的文化盛宴。



本次活動將持續至3月21日，活動內容包括：湄公河畔“放舟祈福”儀式、傳統民間藝術與文化表演、“品美食·逛好店·漫游湄公河”美食節、當地文化創意產品展銷等。



泰國黎府文化廳廳長南提雅表示，舉辦此次光影數字藝術節活動旨在推動節慶與旅遊領域的軟實力發展，結合文化多維元素，以促進經濟增長。活動將提升泰國基層社區收入，打造當地社區和小型企業的可持續發展能力，充分展現清坎縣獨特的文化魅力。遊客不僅能欣賞夜間點亮的寺廟，在夜晚深度體驗和學習本地文化，還可以親身感受並參與清坎縣流傳已久的“放舟祈福”儀式，共同見證這一古老的祈福傳統。



此次活動結合光影藝術與傳統文化，為遊客和市民帶來別具一格的沉浸式體驗，並將通過公眾參與、傳承清坎縣獨特的文化傳統，提升當地旅遊業的發展水平，助力經濟振興。通過這一系列舉措，泰國東北部的基層經濟將得到有力帶動，實現更穩健可持續的發展，讓當地民眾長期受益。