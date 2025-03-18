日英美央行議息　金價阻力3032美元

現貨金價（大公報） 中評社香港3月18日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析說，上周美匯小幅下跌，原油反彈，黃金突破3000美元創歷史新高。特朗普關稅威脅和美國宏觀數據是市場波動主要因素。本周需關注特朗普關稅貿易動向，美國2月零售銷售、初請失業金、第四季度經常賬和歐盟等國重要數據，以及日本、瑞士、英國、美聯儲等央行利率決議，而美聯儲經濟預期摘要及鮑威爾發布會成關鍵，市場密切關注貨幣政策轉向信號，其政策立場或引發市場大幅波動。



憂美衰退 聯儲局6月料降息



過去一周，特朗普關稅威脅持續，擬將加拿大鋼鋁關稅翻倍至50%，並計劃4月對歐盟、日本加征新關稅，多國採取反制措施。宏觀上，美國2月短期通脹預期升，中長期穩但金融形勢惡化預期強烈。1月職位空缺超預期，勞動力市場有韌性。2月CPI增速放緩，核心CPI創新低，本財年預算赤字創新高。2月PPI意外持平，服務成本降影響通脹指標；初請失業金人數降，但消費者信心跌至兩年低位，財務狀況預期創歷史新低。衰退擔憂令交易員押注美聯儲6月降息，現貨黃金創新高。



特朗普關稅政策加劇全球經濟衰退擔憂，貿易摩擦擾動金融市場令美聯儲進退兩難，推升黃金避險需求。本周重點關注貿易摩擦及央行動態，日本、英國及美聯儲利率決議受矚目。日央行或暫不加息，英國央行則面臨通脹與衰退雙重權衡。美聯儲決議與鮑威爾發布會最受關注，特朗普關稅影響不確定性大，美聯儲決策層短期降息謹慎，總統要求進一步降息。若經濟放緩與通脹叠加，美聯儲將陷入兩難。政策分歧與貿易風險交織，市場短期或延續高波動格局。



技術分析，黃金關鍵支撐位在2918至2957美元，若下探守穩2918仍有上行；上方阻力在3032至3083美元，突破企穩3083美元有望再漲。