細價樓交投旺　元朗連錄7宗短炒獲利

元朗區2月迄今錄得至少7宗短炒賺錢個案。（大公報） 中評社香港3月18日電／﻿大公報報導，受惠於100元印花稅放寬至400萬物業，細價樓市場持續升溫，上車重鎮元朗區於2月迄今已錄至少7宗短炒獲利，賺幅介乎3.2%至30.2%，新入夥的尚柏更速錄3宗短炒賺錢成交。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，細價樓交投轉旺，元朗區上月至今已錄7宗短炒獲利成交，以新入夥屋苑尚柏占3宗最多，最新成交是中層K室1房戶，實用面積301方呎，以280萬元沽出，實呎9302元，原業主去年10月以逾271萬元一手買入，持貨僅5個月，單位炒貴約9萬元，升幅約3.2%，即使扣除厘印費及傭金等支出，料仍淨賺約5.9萬元。



買家追價入市 300萬購薈晴



尚柏其餘2宗短炒分別是低層J室，實用面積282方呎，去年10月以248萬一手買入，上月以272萬轉售，逾4個月升24萬或9.7%；另低層D室，實用面積284方呎，去年10月以263.88萬購入，持貨逾4個月以280萬沽出，賬賺16.12萬或6.1%。



有細價樓業主趁旺反價，利嘉閣地產高級聯席董事曾昭豪表示，馬鞍山薈晴1座中層A3室，實用面積225方呎，屬開放式間隔，享開揚景，原業主開價298萬元，隨後見100元印花稅新措施出台後，細價盤交投激增，即時加價2萬元，並獲買家追價入市，最終以300萬元買入，實用呎價13333元。據悉，原業主於2016年以約351萬元一手買入單位，賬面虧損約51萬元，蝕幅約14.5%。



麗都業主即日細屋換大屋



上車盤買賣活躍，帶動換樓市場逐漸回暖，晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，深井麗都花園有業主同一日內細屋換大屋，先以470萬沽出第2座的2房單位後，即日拍板買入2座頂層一個3房特色戶，單位實用面積657方呎，另連453呎天台，成交價638萬元，實用呎價9711元。鄧錦雄補充，買家有感樓市開始轉旺，所以售出原有2房單位後，為免遲買更貴，隨即購入同屋苑的優質連天台特色戶。