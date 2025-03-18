李兆基山頂大宅租值2560萬　蟬聯全港最貴

由恒地李氏家族持有的山頂白加道35號，總租值達2560.8萬元，連續5年成為全港最貴物業。（大公報） 中評社香港3月18日電／大公報報導，本港樓價近年持續調整，但租金過去兩年卻持續反彈下，私人住宅租值亦隨之回升，其中由恒地（00012）李兆基家族持有的山頂白加道35號，2025／26年度的總租值達2560.8萬元，按年上升約2.8%，連續5年成為全港最貴物業。另商業核心區的零售商鋪的租值也觸底反彈，其中銅鑼灣一線街舖的羅素街，結束6年連跌，2025／26年度個別地舖的租值按年回升約20%。



差餉物業估價署完成並公布2025／26年度差餉租值評估，住宅租值普遍隨租金上漲而錄得升幅，其中獨立屋大宅的最高租值要數騰訊主席馬化騰持有的石澳大浪灣道13號大屋，最新租值為1317萬元，按年升2.8%；阿里巴巴創辦人馬雲持有的山頂白加道22號獨立屋，則連續兩年的租值均為1240.8萬元。不過，本港兩大地產商家族所持獨立地段豪宅物業，其租值則稱霸，其中恒地李氏家族所居住的白加道35號3幢獨立屋，總租值達2560.8萬元，估計將要繳付的差餉近290萬元。



剛蟬聯本港首富的長和集團資深顧問李嘉誠家族持有的南區壽山村道22號A至C號33幢洋房，總租值也1948.2萬元，按年升約3.1%，且是12年來的新高；另一李嘉誠家族持有的南區深水灣道79號大宅，租值升2.6%至927.6萬元。由絲寶集團董事長梁亮勝所持的南區淺水灣道89號大宅，租值連續兩年維持1169.4萬元。

