卡塔爾媒體：關稅政策反噬美元霸權

美國決定對三大汽車製造商豁免墨加關稅一個月（圖片來源：新華社） 中評社北京3月18日電／據新華社報導，卡塔爾半島電視台網站近日刊登美國外交政策研究所研究員馬克西米利安·赫斯的文章說，美國關稅政策可能會給美國經濟帶來不可挽回的損害，反噬美元霸權。文章摘要如下：



關稅計劃是美國總統特朗普重塑美國經濟總體規劃的一部分，可能成為最具長期影響力的政策。美方聲稱關稅政策的目的是將製造業帶回美國，實現“讓美國再次偉大”的目標。然而，這一舉措最終可能對美元造成意想不到的衝擊，反而可能使美方長期目標更加難以實現。



由於美國製造成本遠高於亞洲，甚至遠高於歐洲，關稅和關稅威脅將不可避免地推高通脹預期，並開啟美元對其他主要貨幣的新一輪升值周期。雖然表面上看，美元走強可能抑制通脹，但關稅和關稅威脅會增加貿易成本，抵消這一潛在影響。



長期以來，全球對美元的需求使其成為美國的主要出口產品——包括美元本身及相關金融工具。這種“囂張的特權”使美國能夠在不對經濟造成重大負擔的情況下長期維持貿易和財政赤字。



事實上，美元體系並非完全由美國主導。上世紀50年代，歐洲銀行為滿足地區融資需求，開始發放美元貸款，催生了這一體系。美國新一屆政府的關稅政策及其對盟友的施壓迎合其政治基本盤利益，但更大的風險在於嚴重破壞美元體系，將引發嚴重通脹和經濟衰退，對美國經濟造成沉重打擊。