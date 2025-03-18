AI數字替身踏入時尚業

模特亞歷山德拉·貢多拉和她的數字替身。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月18日電／據科技日報報導，在人工智能（AI）技術狂飆的今天，總是身處潮流前沿的時尚行業也不甘示弱，積極嘗試與AI攜手。美國物理學家組織網在3月稍早時間的報導中指出，合理使用AI為模特及時尚行業帶來了新機遇。



不過，批評人士也擔憂，AI會導致模特、化妝師和攝影師等職業被淘汰，AI生成形象趨於同質化等問題。同時，未經授權使用AI復制模特形象、不支付報酬等侵權問題也頻頻發生，需要相關法規等對時尚行業使用AI技術進行監管。



助力時尚行業發展



利用自己的AI數字替身，英國倫敦模特亞歷山德拉·貢多拉實現了“同時在兩個地方”工作。



她表示，時裝設計師和零售商可預訂她的數字替身進行拍照，無需她親自前往。這種方案非常節省時間。而且，AI技術為她帶來了新的優勢，其中之一是她的AI替身是“永恒的”——即使她匆匆老去，她的數字替身也能“朱顔常在”。



時尚行業也有不少品牌使用AI技術，以較低的成本為電子商務網站和廣告活動創建視覺圖像。例如，瑞典內衣品牌CDLP麾下Copy Lab工作室使用AI技術，為品牌生成了聖誕節活動的視頻。



CDLP聯合創始人克里斯蒂安·拉爾森表示，他們只是一家小公司，不能去比弗利山莊的房子拍攝廣告。而且，真實地拍攝也有自身局限性：太陽會落山、光線會消失、預算也會用完。但有了AI，就擁有了無窮無盡的可能性。



Genera公司總部位於英國倫敦，是數字化復制領域領導者。該公司負責人阿特姆·庫普裡亞諾科以其開展的一項廣告活動為例解釋說，如果他們要在法國阿爾卑斯山為滑雪眼鏡拍攝廣告，整場活動通常需要耗費幾個月時間才能完成，耗資可能高達35000歐元。如果在AI的幫助下，整場活動幾天即可完成，而成本僅需500歐元。



該公司的AI時裝模特系統擁有500名模特數字替身的版權，可根據品牌需求提供多樣化的模特選擇。