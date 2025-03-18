AG600“鯤龍”完成全部取證試飛科目

中評社北京3月18日電／據科技日報報導，記者3月14日獲悉，由中航工業研製的AG600－1005架機在陝西蒲城民機試飛中心完成可燃液體排放表明符合性試飛，滑進停機坪穩步停好關車，標誌著大型水陸兩棲飛機AG600“鯤龍”圓滿完成取證前全部試飛科目，向適航取證目標又邁出關鍵一步。



AG600飛機取證前試飛工作歷時兩年，包括研發試飛、表明符合性試飛、審定試飛三個階段，共完成2014個架次、10648個試驗點、3560個飛行小時的飛行任務，其中包含顫振、飛行載荷、高速特性、失速、空中最小操縱速度、最小離地速度、最大能量刹車中止起飛等高風險試飛科目。面對高風險科目，試飛團隊嚴格程序，嚴控風險，確保絕對試飛安全，從試飛科目、保障條件、試飛環境、保障設備等方面充分開展了危險源識別，結合試飛科目的實施進度，將風險緩解與控制措施落實到試飛組織中，嚴守試飛安全底線，確保型號試飛任務安全順利完成。



為尋找特殊氣象條件，研製團隊輾轉海拉爾、南昌、二連浩特、三亞、安順、六盤水、西昌、錫林浩特等地，順利完成了包括水上、高寒、高溫高濕、大側風、典型滅火任務場景試飛等專項異地試飛任務，檢驗了飛機在特殊環境下的運行能力。研製團隊統籌協調試飛和地面試驗計劃安排，充分合理編排試飛科目，開展綜合試飛，提高試飛效率，刷新了國產新研大型飛機科研階段試飛紀錄。



通過開展取證前試飛工作，研製團隊成功驗證了AG600飛機平台性能，認為其操穩特性符合設計要求，失速特性優於預期指標，飛機各系統功能可靠，具備在平原、丘陵、高原等典型任務場景具備滅火能力。



AG600飛機是我國為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，自主立項研製的大型特種用途民用飛機，是國家應急救援體系和自然災害防治體系建設急需的重大航空裝備。AG600研製堅持自主創新、立足國產配套，提升了國產大型特種民機設計能力和製造水平，促進了我國應急救援航空裝備體系建設的跨越式發展，對助推國民經濟發展，建設航空強國、海洋強國和平安中國都具有重大意義。