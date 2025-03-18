城市的善治之道　北京“里子行動”調查

中評社北京3月18日電／據新華社報導，又到春日，當市民遊客在北京胡同里走街串巷，或許會留意到不少新變化：曾經割裂天際線的架空線纜已經入地，道路兩側“長”出不少立體花園，隨意停放的車輛有了合適去處，原本風貌黯然的胡同恢復了生機活力……



如果說寬闊整潔的景觀大道、風景宜人的公園景區是城市的“面子”，那麼走進城市肌理的深處，猶如毛細血管的背街小巷則是城市的“里子”。“里子”不顯眼，卻檢驗治理的成色，決定民生的溫度。



如何在提升“面子”的同時，也讓“里子”更加扎實？記者在北京調研發現，近年來城市管理愈加精細，背街小巷綜合治理連續多年成為全市狠抓落實的重要民生實事項目。北京在環境精細化整治提升的同時，不斷完善便民服務，著力解決百姓煩心小事……北京綉花功夫織補“里子”的思路和行動，為解決大城市病提供了啟示。



綉花功夫，織補城市“里子”



驚蟄時節，幾枝迎春倒映在什刹海，三兩野鴨從銀錠橋下游過，游人沉醉在春風暖陽之中。



位於什刹海景區西側的新街口東街是一條不到600米的背街小巷。雷鋒小學、積水潭醫院、各類小商店、居民樓、大雜院排布在街道兩側。學生、患者、遊客、居民每日往來其間，不長的小街終日車水馬龍。



以胡同為代表的小街道通常被稱為“背街小巷”。這里是老住戶們代代生活的故土，也是古都文化風俗的重要載體。可由於歷史糾紛、產權不清、基層人力物力財力不足等因素，以新街口東街為代表的街巷漸漸褪去了原有的色彩，居民生活質量也不斷被“壓縮”。



“奇形怪狀的商鋪招牌林立，私搭亂建多、交通秩序差……街道管理經常陷入‘剪不清、理還亂’的困局，百姓住著糟心，遊客看著鬧心！”回憶起從前，什刹海街道城管辦科長張向宇忍不住搖頭。曾有人大代表調研後激動地說，什刹海地區歷史與文化底蘊深厚，但在這里卻難覓蹤影，太可惜了！