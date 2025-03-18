丁薛祥：鞏固中英雙邊關係改善發展勢頭

圖：17日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京會見英國能源安全和淨零排放大臣米利班德。＼新華社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月18日電／據大公報綜合新華社、中新社報導：中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥17日在北京會見英國能源安全和淨零排放大臣米利班德。



丁薛祥表示，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民利益，有利於促進世界經濟發展，共同應對全球性挑戰。去年習近平主席和斯塔默首相先後舉行通話和會見，為兩國關係發展指明了方向。中方願同英方一道，認真落實兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係改善發展勢頭，深化金融服務、貿易投資、綠色低碳等領域合作，攜手應對氣候變化，更好造福兩國和世界人民。



米利班德表示，英本屆政府真誠希望加強對華接觸，致力於發展長期、建設性的雙邊關係，願同中方加強能源安全、應對氣變等合作。



中英簽署潔能合作夥伴關係備忘錄



中國國家能源局局長王宏志與英國能源安全與淨零內閣大臣米利班德17日在北京共同主持召開第八次中英能源對話。雙方圍繞清潔能源技術、能源轉型路徑、能源安全、國際能源治理等議題深入交換了意見。



王宏志表示，中英能源領域共同利益廣泛，合作基礎良好，願與英方積極落實兩國領導人重要共識，推動中英能源合作取得更多互利共贏成果。米利班德表示，期待通過中英能源對話等機制加強兩國能源領域交流，共同為全球應對氣候變化作出更大貢獻。



會後，王宏志與米利班德共同簽署了《中英清潔能源合作夥伴關係諒解備忘錄》，明確將電力市場改革及電網、電池儲能、海上風電、碳捕集、利用和封存（CCUS）、清潔低碳與可再生氫等作為重點合作領域。