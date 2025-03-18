﻿粵百億基金落地　投資AI與機器人

在廣東一家企業，工業機器人自動化工作。（大公報） 中評社香港3月18日電／大公報報導，廣東首隻省屬金融資產投資公司股權投資基金落地。16日，廣東工行、工銀投資、恒健控股三方簽約，共同推動組建總規模100億元（人民幣，下同）的人工智能與機器人產業投資基金。該基金將重點對省內外人工智能、機器人等科技創新和先進製造領域產業鏈進行投資布局。預計首期規模20億元，目前已儲備擬投資項目10餘個。



今年全國兩會期間，國家金融監督管理總局辦公廳印發《關於進一步擴大金融資產投資公司股權投資試點的通知》，將金融資產投資公司（即“AIC”）股權投資試點工作在“擴區域”“擴機構”等方面全面擴圍。《通知》明確相關基金可以在試點城市所在省份範圍內進行股權投資。



本次簽約方恒健控股是廣東省重大戰略投資平台和省級國有資本運營公司。



恒健控股表示，在人工智能與機器人產業領域，該公司近年來共投資項目10餘個，投資金額超35億元。目前該公司正聯合人工智能領域的頭部企業晶泰科技建設創新聯合體，打造以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台；並積極推進與壽光蔬菜產業集團合作，推動人工智能與現代種業深度融合，打造智慧農業產業鏈。