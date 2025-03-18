﻿內地首兩月主要經濟指標勝去年

圖：首兩月內地樓市正延續回穩態勢。圖為深圳龍華某新樓盤在國慶期間，看房人群絡繹不絕。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月18日電／據大公報報導，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌輝在17日發布會上表示，今年1－2月份，宏觀政策效應繼續顯現，經濟運行起步平穩，發展態勢向新向好，主要經濟指標好於去年。



一季度經濟運行有望保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。值得注意的是，數據顯示，內地70城今年首兩月新建商品房銷售面積和金額同比降幅比上年全年收窄。付凌輝說，今年以來中國房地產市場總體平穩，繼續向著止跌回穩的方向邁進。下階段要因城施策調減限制性措施，加快構建房地產新發展模式。＼大公報記者 朱燁



首兩個月消費增長4%



國家統計局數據顯示，1－2月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.9%，比上年全年加快0.1個百分點。全國服務業生產指數同比增長5.6%，比上年全年加快0.4個百分點。社會消費品零售總額83731億元（人民幣，下同），同比增長4.0%，比上年全年加快0.5個百分點。全國固定資產投資（不含農戶）52619億元，同比增長4.1%，比上年全年加快0.9個百分點。值得一提的是，以上增速均高於2024年全年。



談及未來一季度經濟運行情況，付凌輝說，中國超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源優勢明顯，有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，存量政策和增量政策持續顯效。



高技術產業投資增長9.7%



具體有4方面特點：一是經濟延續回升態勢。今年前兩個月，生產供給穩定增長、消費投資穩中有升，主要指標增速多數快於上年全年，為一季度經濟開局奠定了較好基礎。二是國內需求有望逐步擴大。2月份消費者信心指數比上月高0.9個百分點，連續三個月回升。從投資看，前兩個月，基礎設施投資同比增長5.6%，高技術產業投資增長9.7%。三是宏觀政策效應繼續顯現；四是市場預期信心改善。



廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，展望2025一季度末，經濟持續向好的態勢有望延續。隨著更加積極有為的宏觀政策逐步推進落地顯效，新質生產力將不斷培養發展，內需有望繼續保持良好恢復勢頭。房地產銷售市場也有望保持良好的恢復勢頭，在較低的房貸利率、首付比例以及部分限制性購房政策的取消，有助於推動大城市住宅市場率先止跌企穩，並推動居民部門傳統耐用品如建築建材、家具類消費支出的增長，減少對經濟增長、消費、投資的拖累。