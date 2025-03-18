中評社北京3月18日電／網評：這樣的美國還能做朋友嗎



來源：新華網 作者：徐劍梅



日前，第43屆“劍橋能源周”在美國得克薩斯州休斯敦市舉行。40多年來，在這場全球能源界頗具影響力的年度盛會上，美加與會嘉賓一直相處融洽。然而，面對特朗普政府的“關稅暴擊”，加拿大人的情緒卻發生了戲劇性變化。他們驚愕、沮喪和憤怒，加拿大阿爾伯塔省能源及礦產廳廳長布賴恩·讓發出質問：“為什麼要這樣對待你最好的朋友？”



一場關於北美能源未來的專題討論會成了加拿大人的情緒宣洩會。加拿大能源部長喬納森·威爾金森說：“所有加拿大人都感到震驚。”加拿大薩斯喀徹溫省省長斯科特·莫伊說，“難以置信……加拿大普通民眾有點憤怒”。莫伊還說：“關稅和不斷升級的反關稅，無助於北美經濟，將損害製造業和食品安全。”



“劍橋能源周”會場，加拿大展館入口處赫然陳列著跨境能源網絡展板，上面寫滿了加拿大對美國的能源貢獻——逾百條跨境管道和輸電線路，為美提供綜合、安全、可靠的加拿大能源；加拿大石油讓美國煉油廠每年節省60億美元；2600萬戶美國家庭依賴加拿大供電；加拿大擁有豐富的鋰、鈷、鎳等關鍵礦產資源，和美國互為重要礦產貿易夥伴；加拿大供應美國75%的進口重質原油，加能源供應對美國重要性與日俱增……在美國關稅重壓的背景下，這樣的布置表明加方用了心思。



特朗普的“美國優先”政策和關稅大棒直接威脅到加拿大能源產業的利益，反復無常的關稅更是增加了出口成本和市場波動，迫使加拿大企業不得不重新審視對美國市場的依賴。加拿大人的憤怒還不止源於此，特朗普“第51個州”的言論引發加拿大人的強烈不滿。