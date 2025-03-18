甘肅慶陽：反腐用好紅色資源　講好紅色故事

甘肅省慶陽市紀委監委持續加強廉政教育基地建設，全面提升基地警示、教育、引導功能。圖為該市黨員幹部在南梁廉政教育館接受革命傳統教育。趙文嫣 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月18日電／據中國紀檢監察報報導，慶陽市地處甘肅省東部、陝甘寧三省區交界處，是陝甘邊革命根據地的核心區域，也是陝甘邊區蘇維埃政府和南梁精神的誕生地。毛澤東、朱德、周恩來等老一輩無產階級革命家曾在慶陽這片紅色土地轉戰運籌，留下了許多革命故事，這些豐富的紅色資源，為加強新時代廉潔文化建設提供了取之不盡、用之不竭的思想寶庫和精神源泉。



近年來，慶陽市立足革命歷史厚重的紅色資源優勢，積極挖掘蘊含其中的廉潔元素，創新宣傳教育載體和形式，深入推進廉潔文化建設，讓廣大幹部群眾從紅色歷史中汲取精神營養，賡續紅色血脈，培育以廉為榮、以貪為恥的廉潔價值觀，推動形成崇廉拒腐的良好風尚。



堅持培根鑄魂，厚植清廉土壤



“南梁革命時期，陝甘邊區蘇維埃政府嚴格規定‘貪污公款十元以上者就處以死刑’，可以看出革命戰爭年代，我們黨嚴厲懲治腐敗的堅定決心和強大勇氣。”3月7日，在省委黨校舉辦的2025年春季學期“富民興隴”講座上，南梁幹部學院常務副院長徐振偉為各級領導幹部作了題為《從陝甘邊革命根據地的創建歷程中汲取中華民族偉大復興的奮進力量》的宣講培訓。



這一主題宣講是南梁幹部學院打造的精品課程，把慶陽革命歷史納入培訓內容，已成為慶陽市各類培訓班的規定動作。2024年以來，市委黨校開展主體班培訓21場次，受教育黨員幹部1300人次，讓黨員幹部從厚重的隴東革命歷史和南梁精神中汲取前行力量，從革命先輩的浴血鬥爭中感悟無私偉大，自覺繼承和發揚革命先輩以身許黨、無私奉獻的革命鬥爭精神，進一步堅定信仰信念，站穩政治立場，永葆廉潔本色。



該市各級黨組織結合“三會一課”，邀請黨史專家、教授學者，以隴東革命歷史、南梁精神為重點，開展黨史教育和廉政教育，讓黨員幹部受到革命歷史文化的熏陶和滋養。



為用好紅色文化資源中的廉潔元素、講好紅色革命故事，該市紀委監委積極協調相關部門，統籌用好全媒體平台，以紅育廉，開設“廉潔慶陽”專欄，講述陝甘寧邊區制定的廉政法規、廉潔故事，以及法辦肖玉璧等典型案例，引導幹部群眾傳承勤儉節約、艱苦樸素等革命精神，弘揚崇廉拒腐風尚。